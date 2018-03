"Violenza sessuale su minore", due condanne

Sei anni e mezzo di reclusione per Lino Conticello di 48 anni e 5 anni e 6 mesi per Giuseppe Marciante, 38 anni, entrambi di Sciacca. E' questa la sentenza del tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, presidente Antonio Tricoli, che ha accolto le richieste del pubblico ministero Carlo Boraga. Entambi erano accusati di violenza sessuale su un minore. Conticello, secondo l‘accusa, avrebbe abusato del giovane, mentre Marciante avrebbe messo in contatto il ragazzo con l‘altro imputato.

I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti ed i loro difensori, gli avvocati Cinzia Pecoraro per Conticello e Giovanni Forte per Marciante, avevano chiesto l’assoluzione. A carico dei due anche la condanna, in solido, al risarcimento del danno con una provvisionale di 20 mila euro immediatamente esecutiva.

Conticello, sentito al processo, ha ammesso di avere ospitato nella sua casa, per una sera, il giovane, ma escluso di avere avuto rapporti sessuali con lo stesso, e Marciante riferito di avere solo cercato di aiutare il ragazzo a trovare un lavoro e nient’altro. Il minore e la madre si sono costituiti parte civile assistiti dall’avvocato Maurizio Gaudio. Conticello, elettricista, già durante l’interrogatorio di garanzia, avrebbe ammesso di avere ospitato il minore nella sua casa, ma soltanto questo, respingendo l’accusa di violenza sessuale.

Le indagini che hanno portato a questo processo sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Sciacca e coordinate dalla Procura.