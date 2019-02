Violenza sessuale su un minore, chiesta la conferma delle condanne per due saccensi

Il procuratore generale ha chiesto la conferma della sentenza emessa in primo grado nei confronti di Lino Conticello, di 48 anni (condannato a 6 anni e 6 mesi), e Giuseppe Marciante, di 38 (condannato a 5 anni e sei mesi), entrambi saccensi, accusati di violenza sessuale su un minore. Lo riporta iI Giornale di Sicilia in edicola oggi.

I I due imputati si sono sempre dichiarati innocenti e la difesa di Marciante ha richiesto l’assoluzione. L’8 marzo toccherà all'avvocato che tutela Conticello e poi i giudici della terza sezione della Corte di Appello di Palermo si ritireranno in camera di consiglio per la sentenza. Il minore e la madre si sono costituiti parte civile. L'accusa è che Conticello avrebbe abusato del giovane, mentre Marciante avrebbe agito mettendolo in contatto con la vittima.