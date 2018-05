Il sindaco riceve una delegazione della Croce Rossa

Sventolerà anche nel palazzo municipale di Sciacca la bandiera della Croce Rossa Italiana. Il sindaco Francesca Valenti ha accolto ieri sera a Palazzo di Città una delegazione dell’unità territoriale di Sciacca guidata da Enzo Vita, ricevendo il drappo che sarà esposto al Comune. All’incontro hanno partecipato gli assessori Annalisa Alongi, Paolo Mandracchia, Gioacchino Settecasi e Giuseppe Neri.

L’iniziativa – è stato spiegato – rientra nella settimana mondiale della Croce Rossa Italiana, dedicata al suo fondatore Jean Henry Dunant. L’unità territoriale di Sciacca, facente parte del comitato di Agrigento della Croce Rossa diretto dal presidente Angelo Vita, conta su circa 400 volontari. Opera da 4 anni, svolgendo diversi compiti tra cui il servizio sanitario, attività per famiglie bisognose, campagne di sensibilizzazioni nelle scuole contro il bullismo e la violenza contro le donne.

“Azioni dall’alto valore sociale e umanitario” si complimenta il sindaco Francesca Valenti evidenziando come la Croce Rossa Italiana sia “un’istituzione fondamentale che non fa mai mancare il proprio indispensabile apporto in occasione di piccoli e grandi eventi come domani per il Giro d’Italia. Ringrazia la Croce Rossa per quello che fa e per come lo fa, sempre pronta, attenta, generosa, professionale”.

“L’amministrazione – rende infine noto il sindaco – sarà presente in occasione dell’appuntamento del 27 maggio, in Sala Blasco, alle 15,30, quando partirà un nuovo corso per la formazione di nuovi operatori, che si avvicinano all’associazione condividendone lo spirito, le finalità e le azioni”.