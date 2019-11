La morte dell’avvocato Visocchi, il cordoglio del sindaco Valenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Francesca Valenti a nome personale e dell’Istituzione che rappresenta esprime profondo cordoglio per la morte dell’avvocato Gaetano Visocchi, amministratore delle società che in Italia gestiscono gli insediamenti turistici del gruppo di sir Rocco Forte, tra cui il Verdura Resort di Sciacca:

“È con grande dispiacere che ho appreso la notizia della morte dell’avvocato Visocchi. Scompare un uomo di grandissime capacità e sensibilità rare che ha saputo valorizzare al meglio le risorse e i territori nei quali sono sorti prestigiosi impianti ricettivi. A lui va tutta la mia stima e tutta la mia gratitudine per quello che ha fatto a Sciacca e per Sciacca, contribuendo al radicamento prima e al successo dopo del Verdura Resort come meta del turismo di alto livello che ha significato in questi anni la presenza continua nel nostro territorio di importanti personalità e società e lo svolgimento di eventi di portata internazionale con una promozione in tutto il mondo”.