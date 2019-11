"Staffetta fotografica" per Woody Allen, Igers Italia sceglie la città delle terme

Sciacca sarà una delle otto città italiane che promuoveranno il film di Woody Allen "Un giorno di pioggia a New York” e per farlo partirà anche un contest tutto social.

La community instagram "Igersitalia", media partner della Lucky Red Distribuzione, in vista dell’uscita ufficiale del film in Italia ha scelto otto località in Italia da Nord a Sud per promuovere il film coinvolgendo le community locali.

Una "staffetta fotografica" che è iniziata venerdì 22 novembre e che consiste nella pubblicazione di una foto ispirata alla locandina del film nei posti più romantici delle città scelte. Per Sciacca Antonella Giovinco, Jessika Buscemi e Stefano Siracusa hanno scelto lo scenario del porto come sfondo della foto.