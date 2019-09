Zaini, quaderni e astucci: campagna di solidarietà per chi è in difficoltà

Più di 200 zaini, centinaia di quaderni, penne, astucci e colori sono stati consegnati ieri alle famiglie poco abbienti della città per i bimbi che si apprestano ad iniziare il nuovo anno scolastico. La campagna di solidarietà "Uno zaino per tutti", lanciata dal Comune di Sciacca e dal volontariato Vincenziano, ha funzionato ed è stato raggiunto un importante risultato.

"Abbiamo accettato di buon grado la proposta che ci è stata avanzata dal Comune con il vicesindaco Gisella Mondino - dice, al Giornale di Sicilia, Teresa Russo, presidente del volontariato Vincenziano della Perriera - e così abbiamo sensibilizzato tanta gente che ci ha aiutato. Un'iniziativa analoga l'avevano svolta anche a carnevale per fare in modo che non mancasse un costume a chi appartiene a famiglie che non potevano acquistarlo. Adesso con il materiale scolastico".