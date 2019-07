Tutto pronto per la Ztl, week end decisivo: ecco come cambia il traffico

Scatta la Ztl a Sciacca. Nello specifico la zona a traffico limitato riguarderà il centro storico. La programmazione, secondo quanto fanno sapere dal Comune, sarà graduale e inizialmente si agirà solo nei fine settimana. L'Amministrazione comunale ha programmato anche un bus navetta.

La Giunta municipale ha deliberato il seguente calendario di Ztl nel Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra piazza Friscia e vicolo San Domenico), via Roma e via Licata:

- Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, dalle ore 18,30 alle ore 01,00;

- Da venerdì 19 a domenica 21 luglio, dalle ore 18,30 alle ore 01,00;

- Da venerdì 26 a domenica 28 luglio, dalle ore 18,30 alle ore 01,00;

- Da giovedì primo agosto a domenica primo settembre compreso, con la seguente articolazione oraria: dal lunedì al giovedì dalle ore 18,30 alle ore 01,00; venerdì, sabato e domenica dalle ore 18,30 alle ore 02,00.

-Da venerdì 6 a domenica 8 settembre, dalle ore 18,30 alle ore 24,00.

"Con l’istituzione della Ztl nel centro storico - fanno sapere dal Comune - è stata prevista l’attivazione del servizio di bus navetta e pulmino elettrico, che sarà svolto dalla cooperativa Aeternal. La linea del bus navetta prevede un collegamento tra il parcheggio in zona Gaie di Garaffe e Porta San Salvatore. Il pulmino elettrico girerà nell’anello del centro storico chiuso al traffico veicolare. Il prezzo del biglietto, per andata e ritorno, sarà di 1 euro (sarà gratis per i passeggeri fino a otto anni di età).