Aiuti alle famiglie bisognose, arriva l' "armadio solidale"

Aiuto alle famiglie bisognose, arriva "l'armadio solidale". Si tratta di una delle iniziative promosse dal Comune di Sciacca nell'ambito del "Punto unico dei soccorsi" istituito dal sindaco Francesca Valenti.

Al "Punto unico dei soccorsi" hanno aderito anche associazioni di volontariato, tra cui i Vigili del fuoco in congedo e l'Avulss impegnate nell’armadio solidale, operativo all’interno della casa albergo della perriera per venire incontro sopratutto alle esigenze di neo mamme o future mamme, per indumenti, corredini, ceste, carrozzelle ecc.

"L’Armadio solidale - spiega l’assessore alle Politiche sociali Gisella Mondino - dona quel che riceve in donazione da famiglie generose. L’invito a raggiungere l’Armadio solidale è, dunque, rivolto a chi ha bisogno e a chi vuol donare. Basta telefonare per un appuntamento ai numeri dei presidenti delle due associazioni (320-8754741, 339-6141595) per prendere un appuntamento, sia per donare che per ricevere. L’Armadio solidale è a disposizione dei cittadini tutti i martedì dalle 9.30 alle 11.30 presso la Casa albergo della Perriera".