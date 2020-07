Stop alle discariche abusive, via alla bonifica della città

Città ostaggio delle discariche abusive, programmati gli interventi di bonifica. Ad annunciarlo sono il sindaco Francesca Valenti e l’assessore Michele Bacchi. Tra i siti interessati quelli situatati nelle località Lumia, Chiana Scunchipani, contrada Bordea, contrada Seniazza.

"L’intervento – specificano - stato reso possibile grazie all’autorizzazione chiesta e concessa dal Dipartimento rifiuti della Regione Siciliana, che ci consente in maniera straordinaria, vista l’emergenza sanitaria, a conferire i rifiuti indifferenziati in altro impianto rispetto a quello di Trapani utilizzato finora dal Comune di Sciacca. L’autorizzazione è stata concessa a seguito dell’incontro avvenuto ieri a Palermo con l’assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Alberto Pierobon e con il dirigente generale del Dipartimento regionale dei Rifiuti Calogero Foti. Nelle zone interessate dall’intervento straordinario di pulizia (non ancora raggiunte dal servizio porta a porta), l’Amministrazione comunale ha previsto l’avvio nei prossimi giorni di un servizio specifico, ovvero un eco-bus mobile che consentirà di conferire i rifiuti secondo le giornate dell’ecocalendario".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In alternativa, è sempre possibile conferire gratuitamente i rifiuti (umido e multi materiale) presso il centro di raccolta comunale della Perriera, dalle ore 7,30 alle ore 14,30, tutti i giorni escluso la domenica.