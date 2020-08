Emergenza socio-economica Covid-19, ecco gli esercizi che accettano buoni spesa

È stato pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali accreditati dal Comune di Sciacca per l’accettazione dei buoni spesa relativi al PO FSE 2014/2020 - “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da Covid19” ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale 124, 135 e 148 – DDG n. 304.

L’elenco è stato approvato dal dirigente del II Settore Affari sociali Filippo Carlino ed è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Sciacca. È stato definito dopo l’avviso dello scorso luglio di riapertura dei termini per la partecipazione delle ditte operanti nel territorio comunale interessate ad accettare i buoni spesa regionali per l’acquisto di beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà.