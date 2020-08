Economie di un vecchio mutuo, recuperati i soldi per gli arredi scolastici

Utilizzare le economie di un vecchio mutuo per acquistare - la spesa sarà di circa 15 mila euro - nuovi arredi scolastici per gli istituti scolastici di Sciacca. A programmare l’acquisto per le scuole comunali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è stato il Comune. La giunta comunale ha approvato, infatti, una delibera - rende noto l'assessore all'Istruzione Gisella Mondino - per utilizzare l’economia di un vecchio mutuo, pari a 15 mila euro.

La giunta comunale ha autorizzato il dirigente del settore Lavori pubblici a procedere con la richiesta alla Cassa deposito e prestiti per l’utilizzo dell’economia del mutuo per finanziare l’acquisto dei nuovi arredi scolastici.