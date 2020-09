Guasto impianto sollevamento idrico “Mendolito”, ecco le zone che restano a secco

Guasto all'impianto sollevamento idrico “Mendolito”, in via Tacci a Sciacca. Lo rende noto la gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati Ag9.

A causa del guasto salta la distribuzione idrica in via Tacci e in via degli Aceri, nello stesso Comune, non sarà svolta.

"La distribuzione sarà ripristinata non appena riavviata la funzionalità dell'impianto, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici" - spiegano i commissari della Girgenti Acque - .