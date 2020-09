Il Ministero "premia" la biblioteca Aurelio Cassar: in arrivo 10mila euro

Diecimila euro per Sciacca. Tra le bellezze scelte anche c'è anche la biblioteca comunale “Aurelio Cassar”. La struttura è stata inserita nell’elenco delle istituzioni beneficiarie di un contributo dello Stato per l’acquisto di libri. È stata, infatti, accolta – rendono noto il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino – l’istanza presentata dal Comune di Sciacca al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. La biblioteca comunale "Aurelio Cassar", dunque, inserita nell’elenco dei beneficiari con un contributo pari a 10.000 euro.

L’elenco dei beneficiari è stato approvato del dirigente della direzione generale delle biblioteche e del diritto d’autore del Ministero per i beni e le attività culturali.