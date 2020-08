Pugno duro dei vigili urbani contro gli "sporcaccioni": le foto finiscono sul web

Sciacca, è pugno duro contro chi abbandona rifiuti in modo irregolare. Gli impianti di videosorveglianza installati nelle aree di Santa Maria e Lumia San Giorgio, infatti, stanno "mietendo" decine di sanzioni, ottenendo come effetto quasi immediato la riduzione delle discariche abusive. Adesso per gli uomini del comando "Giovanni Fazio" è arrivata l'autorizzazione alla diffusione dei fotogrammi video dei soggetti individuati ad abbandonare i rifiuti.

Ogni multa ha un "costo", per il sanzionato, che va da 200 a 600 euro.