Nel ricordo di Giovanni Fazio, il sindaco: "Non dimentichiamo il suo sacrificio"

“Un uomo, un rappresentante dello Stato, un saccense, una persona perbene e onesta, un agente della Polizia Municipale che svolgeva quotidianamente il proprio difficile servizio con grande senso del dovere e in modo esemplare”.

Così il sindaco di Sciacca Francesca Valenti ricorda oggi Giovanni Fazio, agente della Polizia Municipale in servizio a Palma di Montechiaro quando 23 anni fa veniva barbaramente ucciso.

Era il 21 settembre 1997. "Noi oggi lo ricordiamo - aggiunge il sindaco Valenti - per non dimenticare il suo sacrificio, per sollecitare chiarezza e giustizia, per esprimere la nostra vicinanza umana e istituzionale ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene che abbracciamo con grande affetto".