Salta il turno di raccolta dell'umido, disagi dietro l'angolo: ecco cosa cambia

Ci risiamo. Disagi dietro l'angolo. Salta, nella giornata di domani, la consueta raccolta dell'umido. Dal Comune, fanno sapere, che: "sarà sospeso il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti solidi urbani nell’area servita dal sistema porta a porta, a causa dell’impossibilità di conferire". Anche per domani, mastelli in casa, e disagi in ogni dove

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Nelle zone non servite dal porta a porta - fanno sapere dall'ufficio ecologia - è assicurato il servizio di ecobus nei punti di raccolta".