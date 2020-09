Contributo alla biblioteca “Cassar”, c'è l'avviso per l’individuazione dei fornitori dei libri   

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’assessore alla Cultura Gisella Mondino rende noto che è stato attivato il procedimento per l’utilizzo del contributo ottenuto dal Ministero per le Attività culturali per l’acquisto di libri alla biblioteca comunale “Aurelio Cassar”. Il Comune di Sciacca, infatti, è risultato beneficiario di un finanziamento di 10 mila euro nella quota di riparto del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”, concernente il contributo alle biblioteche per acquisto libri, sostegno all’editoria libraria”.

Il dirigente del I Settore Michele Todaro ha diramato un avviso che mira all'individuazione dei fornitori con codice ATECO principale 47.61 interessati alla fornitura dei libri alla biblioteca “Cassar”.

Viste le finalità del contributo speciale,si è ritenuto opportuno applicare il criterio di prossimità territoriale ( previsto espressamente dal decreto ministeriale 267/2020) quale criterio esclusivo di individuazione e selezione di almeno tre librerie a cui concedere la fornitura di libri, fino a concorrenza dell’ammontare del contributo assegnato.

Possono partecipare le librerie, nonché gli editori locali che siano anche distributori delle proprie edizioni, in possesso dei requisiti descritti nell'avviso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Sciacca, all'indirizzo www.comunedisciacca.it.

La manifestazione di interesse va presentata utilizzando il modello di domanda allegato all'avviso ed inviata tramite PEC a:

protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

entro le ore 12 del 14 settembre 2020.