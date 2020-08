Gestione delle aree verdi degli edifici popolari, via ad interlocuzione Comune-Iacp

Incontro questa mattina tra l'amministrazione comunale di Sciacca e i vertici dello Iacp di Agrigento alla presenza dei comitati di quartiere e di consiglieri comunali per discutere, tra le altre cose, della questione relativa all’affidamento delle aiuole e degli spazi ricadenti nelle aree degli edifici popolari.

“Si sta lavorando - dice l’assessore alle Periferie Sino Caracappa – sulla definizione di alcuni interventi per migliorare la vivibilità dei quartieri. Dal confronto con i comitati di quartiere, sono emerse oggi diverse problematiche, tra cui la necessità di interventi di manutenzione e della possibilità di usare il recente Ecobonus. Lo Iacp, d’accordo con l’Amministrazione comunale, ha evidenziato la necessità di un nuovo e accurato censimento dei titolari di alloggi, con le eventuali situazioni di occupazioni abusive sanabili per legge e di morosità, un monitoraggio ritenuto necessario per garantire tutti gli interventi di manutenzione da programmare. Gli argomenti sono stati fortemente sostenuti anche dal sindacalista Salvatore Martino di Federcasa, presente alla riunione, che ha evidenziato l’importanza di questa sinergia tra più enti”.

Le parti si sono riconvocate per la fine del mese di settembre.