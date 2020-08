La zona viene presa di mira dai vandali, residenti organizzano ronde contro l'abbandono dei rifiuti

Nella località San Calogero, a Sciacca, alcuni residenti hanno organizzato i turni per sorvegliare la zona evitando l’abbandono dei rifiuti. Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia.

Cosimo Interrante ha già trascorso un’intera notte nell’area, bonificata, nella quale si trovavano i cassonetti di prossimità che adesso sono stati ritirati. “Il problema sta tutto nei controlli – dice Falco – perché quando noi garantiamo questo servizio di sorveglianza non si ferma nessuno per abbandonare rifiuti. Certo, non possiamo rimanere sempre qui e quindi alla sorveglianza deve pensare il Comune”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Comune ha acquistato le telecamere mobili che già domani o al massimo nei primi giorni della settimana saranno piazzate.