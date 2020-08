Carabinieri, trasferito il capitano Ballan: al suo posto arriva il maggiore Vergato

Lascia Sciacca, e il comando compagnia dei carabinieri, il capitano Marco Ballan. Dopo quattro anni di permanenza, Ballan torna a Bolzano dove aveva già prestato servizio come tenente. Stamani, è stato il momento del commiato con coloro che sono stati i "suoi" uomini. E per i quali ha avuto parole di grande apprezzamento. Alla compagnia dell'Arma di Sciacca, l'inizio della prossima settimana si insedierà il maggiore Roberto Vergato, originario di Roma, proveniente dalla compagnia di Montepulciano, in provincia di Siena.

