Raccolta differenziata, ecco come cambiano i turni fino a lunedì 17

Cambia l’eco-calendario, con i turni di conferimento dei rifiuti, ma solo per questa settimana. È quanto comunica l’assessore Michele Bacchi dopo la riorganizzazione del servizio per i prossimi giorni – come comunicato ieri sera dal dirigente del Settore Ecologia - seguita all’autorizzazione a conferire la frazione umida presso l’impianto di compostaggio di Ramacca. Ecco di seguito i turni fino a lunedì 17 agosto, con indicata la tipologia dei rifiuti da dover conferire (solo la tipologia indicata) sia nell’area urbana coperta dal servizio porta a porta, sia nelle aree periferiche dove saranno collocati gli ecobus.



Giovedì 13 agosto

UMIDO (raccolta porta a porta ed ecobus)

INDIFFERENZIATA Sarà inoltre possibile conferire la “frazione secca indifferenziata” su apposito cassone, assistito da personale addetto, all’esterno dell’isola ecologica della Perriera, dalle ore 7,30 alle ore 14.00.

Venerdì 14 agosto

SECCO MULTIMATERIALE DIFFERENZIATO

(raccolta porta a porta ed ecobus)

Sabato 15 agosto

Servizio di raccolta solo per le attività commerciali

Domenica 16 agosto

Servizio di raccolta solo per le attività commerciali

Lunedì 17 agosto

UMIDO (raccolta porta a porta ed ecobus)

Il Comune ha ricordato che piatti, bicchieri, cannucce, posate, stoviglie monouso possono essere riciclati nella “frazione secca multimateriale” purché svuotati da qualsiasi traccia di residuo umido/organico.

ELENCO RIFIUTI NON RICICLABILI – SECCO RESIDUO:

accendini monouso, Cd e DVD, Chewing gum, cotton fioc, mozziconi di sigarette, nastro adesivo, penne a sfera, pennarelli, evidenziatori, rasoi usa e getta, spazzolini da denti, mascherine monouso, cerotti per medicazioni, guanti in lattice monouso, garze da medicazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, dischetti struccanti, se non compostabili, sono ritirati giornalmente all’interno di sacchetti separati e collocati vicino al mastello.