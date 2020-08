Un nuovo stop alla raccolta dell'Umido, domani conferenza stampa del sindaco

Sospeso il turno di domani, giovedì 6 agosto 2020, della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani.

"La raccolta non può essere effettuata – spiega l’assessore Michele Bacchi – per l’impossibilità delle imprese che gestiscono il servizio di utilizzare gli autocompattatori, in quanto pieni, così come sono saturi gli ecobus mobili che nella giornata di domani, dunque, non potranno essere collocati nelle località periferiche della città. Non essendoci gli eco bus, nei siti non si dovranno depositare i rifiuti. Si chiede la massima collaborazione dei cittadini: nel giorno di sospensione del servizio non si dovranno conferire i mastelli dei rifiuti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Domani, sulla situazione dei rifiuti è stata indetta una conferenza stampa alle ore 9 nella sala Giunta del Palazzo municipale.